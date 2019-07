Jurnalista Antena 3 agresata la protestul de la MAI: 'In definitiv toti eram acolo pentru Alexandra. Sau asa am crezut...'

Andreea Stroe, jurnalista agresată la protestul de la MAI de un grup de persoane în frunte cu Mălin Bot, reacţionează pe pagina sa de Facebook la incidentele în care a fost implicată.

"Nu e victoria nimanui asupra nimanui. Oamenii au ajuns la capatul rabdarii si nu mai fac diferenta. In definitiv toata lumea vrea o tara normala la cap in care sa nu se mai intample abuzuri de niciun fel. Le multumesc colegilor si prietenilor care m-au contactat sa ma intrebe daca sunt bine dupa episodul din Pta Revolutiei. Sunt bine pentru ca nu am cazut prada acelei nenorocite de abordari romanesti 'daca nu esti cu mine esti impotriva mea'. In definitiv toti eram acolo pentru Alexandra. Sau asa am crezut...", scrie jurnalista de la Antena 3.

Echipa Antena 3 a fost huiduită puternic, minute în şir, sâmbătă seara, la protestul din Bucureşti, în faţa Ministerului de Interne. Echipa tv a părăsit manifestaţia sub protecţia jandarmilor, transmite news.ro

Oamenii au strigat ”Ruşine, ruşine să vă fie!”, ”Antena 3, nişte derbedei!”, ”Slugile lui Dragnea” şi au huiduit puternic.

După mai multe minute în care echipa televiziunii a fost înconjurată de oameni care îi huiduiau au venit şi câţiva jandarmi care i-au înconjurat pe cei de la Antena 3.

Protejată de jandarmi, echipa a aşteptat maşina televiziunii pentru a pleca.

Câteva mii de manifestanţi au ajuns în faţa Ministerului de Interne şi strigă „Jos Guvernul hoţilor!”, „Nu scăpaţi!”, „Incompetenţii”, ”Criminalii”, ”Alexandra”, ”Nu plecăm acasă, morţii nu ne lasă”. Participanţii au ţinut un moment de reculegere şi au aprins lumânări.