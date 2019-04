Jurnalista impuscata mortal in timpul unor proteste

Lyra McKee google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O jurnalista a fost impuscata mortal joi seara la Londonderry in timpul unor proteste. Cu doar cateva ore inainte de a fi ucisa, Lyra McKee transmitea pe Twitter despre "nebunia absoluta" din orasul nord-irlandez, transmit Press Association si dpa. ATAC armat. Cel putin doua persoane au murit Lyra McKee, in varsta de 29 de ani, a devenit cunoscuta in 2014, dupa ce a postat pe blog o "Scrisoare catre mine la 14 ani", despre problemele adolescentilor homosexuali din Belfast. Ulterior, scrisoarea sa a devenit scenariu de film de scurt-metraj, in 2018 McKee si-a publicat un prim volum intitulat "Angels With Blue Faces" consacrat conflictului nord-irlandez, iar anul viitor editura ...