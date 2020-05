Jurnalista Ioana Dogioiu, reacție la fotografia care a inflamat internetul: 'Cred ca e un bun moment pentru premier sa mai scape de ceva prostie din jur'

Jurnalista Ioana Dogioiu reacționează după ce controversata fotografie de la Guvern a ajuns virală. „Cum să-ți scape poza asta? Cred că e un bun moment pentru premier să mai scape de ceva prostie din jur”, susține jurnalista, făcând referire la autorul fotografiei, Ionel Dancă.

„Nimic din ceea ce se vede în celebra fotografie din biroul lui Ludovic Orban nu mă uimește. Și nici nu mă scandalizează, nici macar tușele de țopism (trabuc cu mănuși). O mică aniversare a zilei premierului, cu ceva pe masă și premierul, despre care știm că e fumător înrăit, fumând. Extraordinar! Șocant e faptul că poza a ajuns pe Facebook, adică prostia. Aceeași prostie pe care o regăsim prin ordonanțe și prin declarații publice, care genereza brambureala și enervare. Cum să-ți scape poza asta? Cred că e un bun moment pentru premier să mai scape de ceva prostie din jur”, scrie Dogioiu pe Facebook.

SCANDAL la PRO TV: Un mecanic auto a câștigat 'Românii au talent'

Fostul ministru de finanțe Eugen Orlando Teodorovici a publicat vineri, pe pagina sa de Facebook, o fotografie în care apar, într-un birou, premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, ministrul economiei, Virgil Popescu, ministrul transporturilor, Lucian Bode, și ministrul de externe, Bogdan Aurescu, discutând într-o manieră informală.

Premierul Ludovic Orban fumează, ministrul de externe (care poartă mănuși de protecție) are în mână un trabuc, iar ministrul economiei ține un pahar, aparent cu o băutură alcoolică. Ministrul Bode stă la un birou pe care se văd o sticlă de șampanie, mai multe pahare, unele par a fi cu bere, dar și niște farfurii cu aperitive. Raluca Turcan este singura care are mască de protecție, dar o ține sub bărbie.

Fotografia s-a viralizat în scurt timp pe rețelele sociale, fiind intens comentată.