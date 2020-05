Jurnalista Monica Ulmanu, caștigatoare a unui Pulitzer cu echipa Washington Post: 'Proiectul a pornit, practic, din nimic'

Jurnalista Monica Ulmanu, premiată cu Pulitzer alături de echipa Washington Post, a declarat, pentru MEDIAFAX, că „proiectul a pornit, practic, din nimic”, precizând că punctul de pornire au fost „nişte studii care arătau că păsările şi insectele din Puerto Rico dispar”.

Monica Ulmanu povesteşte de la ce a pornit şi cât a durat pregătirea seriei premiate în 2020 cu premiul Pulitzer. Monica Ulmanu este prima absolventă a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării a Universităţii din Bucureşti care câştigă un Premiu Pulitzer. Ea a fost laureata reputatelor distincţii, la categoria jurnalism explicativ, împreună cu colegii săi din redacţia Washington Post, potrivit mediafax.ro.

„Eu sunt editor în departamentul de grafice la Washington Post. Acest proiect a fost foarte complex şi a implicat oameni din mai multe departamente. Departamentul de grafice a fost fundamental, colegul meu, John Muyskens, cu mine şi alte trei persoane care au lucrat pentru un articol din serie. Proiectul ăsta a pornit, practic, din nimic. A pornit de la nişte studii care arătau că păsările şi insectele din Poerto Rico dispar. Am căutat să vedem de ce se întâmplă lucrul ăsta, care ar putea să fie cauza. Şi am analizat temperaturile şi diferenţa de temperatură dintre ce se întâmplă acum şi ce se întâmpla în perioada preindustrială. Şi am văzut că, de fapt, locul ăsta se încălzea foarte rapid. Temperatura medie crescuse cu mai mult de două grade Celsius. Şi atunci ne-am propus să analizăm seturi de date foarte mari şi globale ca să vedem unde se mai întâmplă acest lucru”, a spus Monica Ulmeanu.

Seria se numeşte ” 2°C: Beyond the Limit”, 2 grade Celsius, cifra cel mai des folosită în discuţiile despre încălzirea globală, adaugă jurnalista.

„Oamenii de ştiinţă spun că dacă diferenţa de temperaturi medii de la un an la celălalt depăşeşte două grade la nivel global, pot fi nişte consecinţe ireparabile. Ce am descoperit noi analizând toate datele astea au fost nişte puncte fierbinţi. Sunt zone care s-au încălzit cu mult peste două grade. Sunt zone din America, din Siberia, din Europa. Şi în România este una dintre zonele astea. De fapt noi am descoperit că încălzirea se petrece neregulat şi că unele zone sunt mai afectate decât altele, mai ale în oceane. Aşa a pornit proiectul nostru. Ne-am hotărât să trimitem oameni în diferite zone să culeagă date de la faţa locului. Apoi am pus toate datele astea pe un glob pământesc cu care poţi să interacţionezi, am făcut hărţi, celor din America le-am dat informaţii privind încălzirea fiecărui ţinut în parte. Sunt peste 3.100 de ţinuturi şi am făcut calculele astea pentru fiecare în parte. Când am publicat primul articol, care era despre America, a avut un impact foarte mare. Presa locală a preluat datele şi a început să investigheze în propria curtea ca să vadă care sunt consecinţele încălzirii globale”, precizează Monica Ulmeanu.

Conform sursei citate, au fost 10 materiale trimise pentru Pulitzer, iar perioada în care a lucrat s-a ridicat la 10 luni.

Ulmanu este editor grafic pentru The Washington Post din 2018. Ea a lucrat înainte pentru The Guardian, a făcut parte din departamentul grafic al Thomson Reuters, Boston Globe şi a fost intern la The New York Times. Este laureată a numeroase alte premii şi distincţii internaţionale.