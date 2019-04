Jurnalisti Reuters, condamnati la inchisoare

Wa Lone si Kyaw Soe Oo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Curtea Suprema din Myanmar a respins astazi apelul final in cazul a doi jurnalisti ai agentiei de presa Reuters condamnati la sapte ani de inchisoare. Acestia au fost acuzati ca au incalcat legea privind secretele oficiale in tara asiatica, caz care a pus sub semnul intrebarii tranzitia acesteia spre democratie. ''Ei au fost condamnati la sapte ani de inchisoare si aceasta decizie este mentinuta, iar apelul este respins'', a declarat Soe Naing, judecator in cadrul Curtii Supreme birmane. BREAKING NEWS! O noua EXPLOZIE zguduie Sri Lanka - VIDEO Jurnalistii Wa Lone (32 de ani) si Kyaw Soe Oo (28 de ani), gasiti vinovati de incalcarea secretului de stat, au fost condamnati pe 3 se ...