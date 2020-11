Jurnalistul Victor Ciutacu are Covid-19: Daca nu crap, ne vom revedea la televizor

Jurnalistul România TV, Victor Ciutacu, a anunțat faptul că a fost testat pozitiv la Covid-19. Ciutacu a intrat în izolare și, cel puțin deocamdată, nu acuză simptome.

”Orice moment vine la un moment dat; nu neapărat cel oportun, dar asta e. Așa că fac aici cuvenitul anunț: deci, da, tocmai am fost testat pozitiv. Nu mă tăvălesc deloc în chinuri, am trecut doar printr-un frison, dacă mă ajută Dumnezeu și organismul, sper să fie doar atât. Mi-am anunțat contacții, sunt izolat la domiciliu, separat la interior prin trasee bine definite de ilustra-mi soție. Care a fost testată negativ.

După cum am mai anunțat într-o confesiune anterioară, cred în existența virusului ucigaș. Nu mă închin la el, că încă nu mi-a luat și mințile, doar că acum îl și simt aproape de mine; neplăcut și inconfortabil de aproape. Și, înainte să se repeadă propaganda să dea cu ghioaga, am și purtat intens masca, lucru ușor de probat cu mărturii ale colegilor și ale șoferilor de Uber. Dacă mă întrebați pe mine, fără să pot jura, am indicii că l-am luat pe carcalac de la un bun prieten. Doctor, purtător aproape obsedat de mască.

N-am de gând să fac aici reality show cu viața și cu sănătatea noastră, așa că nu vă așteptați la update-uri psihotice. Dacă nu crăp, ne vom revedea la televizor, o perioadă, pe skype. Dacă mă prăbușesc, încerc să-mi scriu în avans un necrolog mișto, că am talent la asta. Dar, dat fiind că nu mi-am încheiat socotelile și nu mi-am achitat toate datoriile, înclin să cred (și sper) că voi duce povestea pe picioare.

N-am sfaturi înțelepte să vă dau. Nu cred că aveți nevoie de mine să vă spălați pe mâini și să purtați (au ba) mască. Dar, în locul strategilor comunicaționali ai puterii politice, m-aș feri să diseminez mesajul "purtați mască, protejați-vă" prin intermediul celor care tocmai anunță că au fost infectați.”, scrie Victor Ciutacu.