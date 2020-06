Justiție revoltatoare: 4.500 de infractori sexuali, trimiși la munca langa copii

Peste 4.500 de persoane condamnate pentru infracţiuni sexuale au primit drept pedeapsă „munca neremunerată în folosul comunităţii”, în instituţii publice, şcoli, centre educaţionale, biblioteci, conform datelor furnizate de Ministerul Justiţiei și făcute publice de deputata independentă Oana Bîzgan. În contextul în care rata de recidivă este de 70%, astfel de decizii pun în pericol copilăria […] The post Justiție revoltătoare: 4.500 de infractori sexuali, trimiși la muncă lângă copii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.