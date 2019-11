Justin Stefan: LPF incearca sa rezolve una dintre problemele sportului romanesc, lipsa managerilor

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Ştefan, consideră că sportul românesc, şi fotbalul în special, se confruntă cu o problemă gravă, absenţa managerilor specializaţi în domeniul sportiv, chiar dacă UNEFS a inaugurat în 2019 un program de licenţă în acest sens. "Eu cred că viitorul sportului de performanţă începe prin educaţie şi dacă nu vom avea educatori nu vom avea performanţă, pentru că ei ne învaţă ce înseamnă să fii lider, să avem caracter şi cunoştinţele de bază în domeniul respectiv. Liga, prin ceea ce face astăzi, încearcă să rezolve una dintre problemele sportului românesc şi ale fotbalului în special, anume lipsa managerilor în domeniul sportului. Dacă nu vom avea manageri în domeniile astea nu vom putea face performanţă. Finanţatorii nu pot realiza esenţa unui club profesionist, adică să rezolve partea financiară ca să poţi să te susţii. Pentru studenţi este o oportunitate de a vedea că lucrurile pot fi predate şi altfel, pentru că din punctul meu de vedere profesorii construiesc bariere, prăpăstii şi baraje. Profesorii trebuie să predea pornind de la nişte materiale occidentale, nu ceea ce avem astăzi în zona de management sportiv, pentru că nu prea avem. Sunt lucrări învechite de aproape 50 de ani care nu mai au legătură cu realitatea. Mesajul final pe care l-am transmis este să aibă valori şi să plece de la caracter, pentru că Noua Zeelandă a făcut performanţă în rugby nu pentru că au fost jucători talentaţi, ci pentru că acei jucători au fost educaţi de mici în spiritul caracterului. Degeaba e o echipă de valori dacă nu ai şi caractere. Şi pentru a forma caractere, dacă nu le poţi forma acasă, le poţi forma în şcoală, şi dacă nu poţi nici acasă, nici în şcoală, poţi să le formezi într-un loc de muncă sau prin ceea ce cred eu că România are, şi anume mentori, persoane care au abilităţi de lideri. Aceste modele există", a declarat Justin Ştefan, pentru AGERPRES, cu ocazia unui curs susţinut la sediul LPF studenţilor din anul 3 la UNEFS. Întrebat dacă Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport poate forma manageri sportivi competitivi, Ştefan a spus că nu, din cauza metodelor învechite de predare: "Pentru că vorbim de caracter şi de performanţă răspunsul meu este nu, pentru că nu există oameni specializaţi în zona asta, pentru a vorbi în management sportiv, şi pentru că nu există bibliografie, pentru că toate lucrările sunt alea învechite de 50 de ani, şi zona teoretică trebuie îmbinată cu zona practică. Dacă nu am profesori care să fi lucrat în domeniul respectiv, ei nu pot să înveţe nimic. Din păcate, profesorii din şcolile noastre sunt doar profesori de la ASE care ne vorbesc despre business, ei nu au câştigat în viaţa lor o sumă de bani cu excepţia salariului de la universitate şi, în opinia mea, ăla nu poate să vorbească despre business". Profesorul UNEFS care susţine cursul Stagiu de practică în structurile sportului, Alin Fediuc, merge cu studenţii la diferite structuri sportive pentru a le fi prezentate idei legate de managementul sportiv: "Stagiu de practică în în structurile sportului este un stagiu de 14 săptămâni şi în fiecare săptămână mergem să vizităm câte o locaţie care are legătură cu sportul. Am fost la Liga profesionistă de Fotbal şi Federaţia Română de Fotbal, apoi mergem la structuri sportive de drept privat". Fediuc consideră că programul de licenţă înfiinţat la UNEFS a apărut târziu, absenţa managerilor sportivi fiind o cauză a absenţei rezultatelor. "UNEFS, în 2019, a înfiinţat un program de licenţă de management în sport, deci peste trei ani vom avea primii manageri în sport licenţiaţi din România. Este foarte târziu, ăsta este motivul pentru care sportul românesc este unde este în ziua de astăzi, nu avem specialişti în domeniu şi când spun asta nu mă refer doar la conducători de cluburi, ci şi administrator de bază sportivă sau tot ceea ce înseamnă manager sportiv. Cred că în primul rând doar trebuie să arătăm oamenilor că există o oportunitate în carieră şi în momentul în care avem concurenţă pe piaţă, în momentul acela vom avea şi beneficii şi câştiguri. Caracterele, după părerea mea, se formează având un model şi noi din păcate nu prea mai avem modele în sportul românesc. Generaţia de acum nu mai are modele precum Hagi sau Ilie Dumitrescu, are modele sportivi cu maşini foarte scumpe sau care merg în cluburi şi de aici avem probleme cu formarea caracterelor", a spus Fediuc pentru AGERPRES. Şi studenţii au aceeaşi părere legată de managerii sportivi, dar reclamă şi programa destul de încărcată, fapt întâlnit însă şi în alte ţări precum Cehia, de unde a venit Patrik Lauermann, student în anul 3 la UNEFS. "Cursul mi se pare foarte frumos, foarte atractiv, uneori este foarte simplu atunci când explică cineva. Este diferit faţă de ceea ce facem la facultate. Este mai concret, aici aflăm cum este organizată o instituţie din interior. Cred că ar trebui să se schimbe ceva şi învăţământul românesc ar trebui să pună accent mai mult pe practică. Şi în Cehia este la fel, ar trebui să fie mai multă practică, pentru că sunt foarte multe examene, sunt foarte multe materii, este o presiune prea mare pe studenţi. Eu din câte ştiu de la foşti colegi care au ajuns în America, acolo se pune accent mai mare pe practică în domeniul în care te dedici. Cred că lipsa managerilor se simte în sportul românesc, dar şi lipsa caracterelor la jucători, asta se vede şi la baschet, la fotbal, în toate sporturile. Dar asta ţine şi de noroc, dacă primeşti acest caracter din familie sau întâlneşti pe cineva de la care să poţi învăţa", a spus studentul. AGERPRES/(AS- autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Daniela Juncu)