Justitie? NU! Iata cum trei violatori PERICULOSI au stat ani de zile in libertate

Noaptea mintii la Iasi. Trei violatori au profitat de incompetenta unor judecatori si au stat, bine mersi, in libertate. Desi faptele savarsite de ei dateaza dateaza inca din 2013, violatorii domiciliati in localitatea Tomesti au stat departe de gratii. Cinci ani si jumatate, atat le-a trebuit judecatorilor sa ii bage in arest, timp in care oricand se putea intampla o tragedie. Au violat o femeie si s-au bucurat de libertate inca cinci ani Cei trei barbati au violat o femeie domiciliata in localitatea Goruni. Totul a inceput intr-o dimineata, o dimineata in care femeia se afla la barul de peste drum de casa acesteia. Femeia facea curatenie in respectivul bar, iar nenorocul ei a fost ca, in acea dimine ...