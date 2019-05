Juventus se afla in cautarea unui nou antrenor - Suporterii il vor pe Zinedine Zidane

Conducerea lui Juventus se află în căutarea unui nou antrenor şi se pare, potrivit presei din Spania, că pe listă s-ar afla 6 nume, toate cu performanţe importante pe plan intern şi internaţional potrivit mediafax.

Zinedine Zidane, Maurizio Sarri, Sinisa Mihajlovic, Didier Deschamps, Mauricio Pochettino şi Antonio Conte sunt cei la care s-au găndit oamenii cu factor de decizie în club. Massimiliano Allegri şi-a încheiat conturile cu Juventus, echipa alături de care a câştigat în cinci ani tot atâtea tituri şi a ridicat de patru ori Cupa şi de două ori Supercupa Italiei. Sâmbătă, 18 mai, tehnicianul în vârstă de 51 de ani a susţinut o conferinţă de presă în care şi-a luat adio de la echipă şi de la suporteri.

Allegri a fost primit cu aplauze de jucătorii săi, "aşa mă emoţionaţi", a spus antrenorul când i-a văzut pe toţi fotbaliştii în picioare. Preşedintele clubului, Andrea Agnelli, i-a oferit un tricou cu Juventus, cu numărul 5, pe care scrie "History Alone". Acum încep să apară şi zvonurile cu privire la numele noului antrenor, iar favoritul fanilor este Zinedine Zidane. Aceştia vor să îl vadă din nou la Torino, dar rămâne de văzut în ce măsură mutarea are şanse de reuşită. Francezul nu are cele mai bune rezultate la Real Madrid, dar s-a înhămat la un proiect cu bătaie lungă. A început să facă remanieri în lot, s-a gândit la înlocuitori şi e e puţin probabil să plece în următorii 3 ani de la Real, anunţă AS.

Al doilea favorit este Pochettino, finalistul Ligii Campionilor cu Tottenham, dar posibilitatea cuceririi unui astfel de trofeu l-ar putea face pe patronul englezilor să îi ofere prelungirea, un salariu mai mare şi promisiunea unor investiţii pe măsură, pentru a se bate la campionat cu Manchester City.