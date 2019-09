JYSK a inaugurat un centru de distributie in Bulgaria, de 107 milioane de euro, care face livrari si catre Romania

JYSK a anunţat, vineri, că a deschis un nou centru de distribuţie în Bulgaria, lângă Sofia, cu o investiţie totală de 107 milioane de euro, de unde se vor face livrările de produse şi către magazinele din România, începând din luna septembrie, anunță news.ro.

Până acum, livrările către magazinele din România se făceau din Polonia.

Premierul Bulgariei, Boyko Borisov, a luat parte la ceremonie, împreună cu CEO-ul şi preşedintele JYSK, Jan Bøgh, ministrul Economiei Emil Karanikolov şi ambasadorul Danemarcei în Bulgaria, Søren Jacobsen.

”Centrul de distribuţie din Bozhurishte este construit conform celor mai noi tehnologii şi este, de departe, cel mai modern din regiune. Atunci când va funcţiona la capacitatea maximă, va aduce o mulţime de avantaje clienţilor noştri, magazinelor şi mediului”, a spus Jan Oliver-Schmidt, Logistic Manager al Centrului de Distribuţie din Bozhurishte.

Centrul de distribuţie inaugurat în Bulgaria este cea de-a opta facilitate logistică pe care JYSK o are în Europa. În prezent, de aici sunt livrate produse către 80 de magazine din Bulgaria, Grecia şi Serbia.

“Investiţia în noul Centru de Distribuţie din Bozhurishte are ca scop, în primul rând, reducerea timpului de livrare către magazinele şi clienţii din regiune şi reducerea impactului activităţii noastre asupra mediului. Poziţia noului centru de distribuţie are un avantaj semnificativ, pentru că vom economisi aproximativ 10 milioane de kilometri pe an în transportul bunurilor din zona Balcanilor”, a declarat Alex Bratu, country manager JYSK România şi Bulgaria.

Compania anunţă totodată începerea distribuirii produselor către România, din luna septembrie, către Bosnia la finalul anului 2019 şi implementarea treptată a livrărilor pentru magazinul online în anul 2020.

Atunci când centrul de distribuţie va funcţiona la capacitate maximă, va crea 200 de joburi şi va deservi peste 320 de magazine JYSK din regiune.