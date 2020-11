Kamala Harris, spulbera trei mituri: devine primul vicepreședinte femeie, de culoare, cu origini asiatice

Kamala Harris a făcut istorie, sâmbătă, prin alegerea sa ca vicepreședinte al lui Joe Biden, devenind prima femeie, prima americană neagră și prima asiatică americană care a câștigat al doilea cel mai înalt birou din SUA, relatatează Reuters. Harris, în vârstă de 56 de ani, este văzut pe scară largă ca un candidat evident la […] The post Kamala Harris, spulberă trei mituri: devine primul vicepreședinte femeie, de culoare, cu origini asiatice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.