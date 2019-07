Kamara a primit o veste extraordinara! Fiul lui, Leon, a reusit sa se ridice - VIDEO

Kamara si Leon google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Leon, fiul lui Kamara, a reusit sa se ridice, dupa saptamani intregi de tratament. Vesti bune despre fiul lui Kamara, dupa ce micutul a fost dus in Turcia, pentru tratamentul cu celule stem. Aparut primele rezultate la saptamanile de truda ale medicilor, iar Kamara nu-si mai incape in piele de fericire. Fiul lui Kamara, care fusese diagnosticat cu tripareza spastica, se afla in Turcia, pentru tratamentul cu celule stem. In varsta de 5 ani, Leon avea nevoie de ajutor constant, putand sa-si foloseasca doar un brat. Tot din cauza acestei conditii crancene, baietelul nu putea sa mearga nici de-a busilea. Dupa tratamente intense, insa, Leon a reusit sa se ridice din pat si sa isi miste corpul, pentru prima ...