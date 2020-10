Karabah: Presedintele azer cere retragerea fortelor armene

Preşedintele azer Ilham Aliev a cerut duminică retragerea forţelor armene din Nagorno-Karabah, în a opta zi a luptelor care au loc în această enclavă între separatiştii armeni şi armata azeră, apreciind că autorităţile de la Erevan trebuie să-şi ceară scuze, relatează AFP. ''Am o singură condiţie'' pentru încetarea focului, a spus Aliev într-o alocuţiune televizată adresată naţiunii. ''Forţele armate (armene, nota redactorului) trebuie să părăsească teritoriile noastre'', a spus el, solicitând premierului armean Nikol Pachinian ''să-şi ceară scuze de la poporul azer''. El a cerut ''în cele din urmă'' ca Pachinian să definească un ''plan precis'' de retragere a armenilor din Nagorno-Karabah. ''În acest caz, vom restabili regimul de încetare a focului'', a promis Aliev, insistând asupra faptului că Azerbaidjanul este pe cale să restabilească ''justiţia istorică''. Armenia a decretat duminica trecută legea marţială şi a dispus o mobilizare totală a armatei în urma confruntărilor din regiunea Nagorno-Karabah, iar a doua zi Azerbaidjanul a anunţat o mobilizare parţială a armatei. Cele două ţări din Caucaz au o dispută de lungă durată asupra Nagorno-Karabah. Deşi în 1994 a fost încheiat un acord de încetare a focului, frecvent Armenia şi Azerbaidjanul se acuză reciproc de atacuri în Nagorno-Karabah şi de-a lungul frontierei dintre ele. AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Ilham Aliyev/facebook Citiţi şi: * Karabah: Moscova, preocupată de creşterea numărului de victime în rândul civililor * Nagorno-Karabah: Al doilea oraş ca mărime din Azerbaidjan, "sub tirul" forţelor armene