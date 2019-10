Karate: Amzulescu (presedinte FRK) - Viata sportivilor romani nu e pusa in pericol la Mondialele de la Santiago de Chile

Preşedintele Federaţiei Române de Karate, Octavian Amzulescu, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, că viaţa celor 23 de sportivi români care participă la Campionatele Mondiale de cadeţi, juniori şi Under-21 de la Santiago de Chile nu este pusă niciun moment în pericol din cauza revoltelor care au loc în capitala sud-americană. De altfel, competiţia rezervată sportivilor cu vârste între 14 şi 20 de ani a debutat în cursul acestei dimineţi şi se va încheia duminică seara, conform programării iniţiale. "Aceasta este o competiţie importantă pentru că la noi calificarea la Jocurile Olimpice sau Jocurile Europene se face pe bază de ranking. Aşa că miza este foarte mare. Campionatele Mondiale se ţin conform programului, de fapt, chiar au avut loc azi primele probe. Deci totul este în regulă. Problema este că manifestaţiile au loc pe bulevardul din faţa hotelului în care sunt cazaţi sportivii noştri şi nu numai, pentru că majoritatea delegaţiilor stau acolo. Şi mai este o piaţă centrală la câteva sute de metri de hotel unde au loc acele revolte. Aşadar asta ar fi problema, amplasamentul, însă absolut nimeni nu intră în hotel. Integritatea sportivilor noştri nu a fost şi nu va fi periclitată nicio fracţiune de secundă, pentru că există pază la hotel, dar şi forţe de ordine chiliene, poliţie şi aşa mai departe. Vieţile sportivilor noştri şi a niciunui alt sportiv sau oficial care participă la aceste Mondiale nu e pusă în pericol la Santiago de Chile", a spus Amzulescu pentru AGERPRES. "De fapt, federaţia chiliană a transmis delegaţiilor că Guvernul va asigura securitatea tuturor celor 1.500 de sportivi prezenţi la concurs. Campionatele Mondiale se vor desfăşura întocmai programului stabilit, azi au început, iar duminică se termină. Organizatorii au decis să renunţe doar la ceremonia de deschidere şi au rugat ca la sală să se prezinte doar sportivii care participă în ziua respectivă. Pentru că la noi, la karate, e practica să vină în tribună toţi sportivii din lot dacă e posibil ca să îi încurajeze pe cei care concurează. E, aici s-a hotărât să vină la sală doar participanţii din ziua respectivă. Părinţii vorbesc cu copiii la orice oră pentru că la hotel conexiunea de internet este foarte bună. E normal ca părinţii să fi intrat un pic în panică la început când au văzut ce se întâmplă acolo, dar după ce au vorbit cu ei s-au liniştit. Pentru că ei chiar sunt în siguranţă acolo, atât la hotel, cât şi la antrenamente şi la sala de concurs", a adăugat el. Preşedintele a declarat că sportivii nu sunt închişi în hotel, doar că li s-a recomandat să nu iasă seara când au loc manifestaţiile. "Doamna ambasador Monica Ştirbu ţine în permanenţă legătura cu delegaţia noastră, trece constant pe la hotel şi le asigură toată asistenţa de care au nevoie. Recomandarea dumneaei şi a autorităţilor locale a fost ca sportivii să nu iasă neînsoţiţi din hotel, în special seara, pentru că dacă manifestanţii trec pe acolo există riscul ca ei să fie răniţi. Dar dimineaţa sportivii noştri au mai ieşit prin faţa hotelului în grup, pentru că dacă nu e lume, nu sunt manifestanţi, nu are ce să se întâmple. Deci nu îi ţine nimeni cu forţa în hotel, doar că li s-a recomandat să stea în interior după-amiaza şi seara", a explicat Amzulescu. Antrenamentele sportivilor nu au fost afectate, aceştia folosind un teren de sport aflat în spatele hotelului. "Hotelul e plin de sportivi, antrenori, arbitri, delegaţi din aproape 100 de ţări, nimeni nu a avut vreo problemă. Antrenamentele sportivilor noştri nu au fost afectate, ei se antrenează pe un teren de sport din spatele hotelului. Deci în faţa hotelului, la bulevard, e lume care scandează şi protestează, dar în spate nu se întâmplă nimic şi toţi sportivii îşi văd de programul stabilit. Transportul de la hotel la sala de concurs este asigurat de federaţia chiliană cu autocarele. Iar acestea nu sunt însoţite de poliţie sau ceva pentru că nu e nevoie. Practic manifestaţiile de acolo au loc după-amiaza spre seară, când lumea iese în stradă. Dar fiind stare de urgenţă, noaptea nu e nimeni pe stradă, până la 5 dimineaţa nimeni nu are voie să iasă din casă", a mai spus preşedintele FRK. Singura problemă a sportivilor români prezenţi la Santiago de Chile o reprezintă masa de seara deoarece reprezentanţii hotelului au crescut preţurile de la restaurant. Octavian Amzulescu a explicat însă că ambasadoarea României le-a adus marţi seara alimente sportivilor: "Cei de la hotel au speculat un pic situaţia în sensul în care iniţial au comunicat nişte preţuri pentru a lua masa la restaurantul de acolo, iar când au ajuns li s-a cerut mai mult. Dar sportivii au micul dejun inclus oricum. Noi când mergem la astfel de competiţii nu luăm masă completă pentru că nu ştim exact care şi cum mănâncă, dacă pleacă toată delegaţia o dată sau pe rând. Aşa că totul se rezolvă la faţa locului cu masa. De fapt, aseară doamna ambasador chiar le-a adus ceva mâncare. Probabil că dânsa s-a gândit că ei nu pot să iasă seara din hotel şi poate nu au bani suficienţi pentru restaurant şi le-a adus ceva de mâncare. Noi am avut un buget redus pentru participarea la aceste Mondiale, am suportat şi noi o parte, iar restul de cheltuieli a revenit fiecărui sportiv. Deci mesele sunt plătite de fiecare în parte". Preşedintele speră ca rezultatele sportivilor români să nu fie afectate de manifestaţiile din capitala chiliană. "Am vorbit cu unul dintre antrenori dimineaţă, mi-a zis că nu crede că evenimentele de acolo i-au afectat pe sportivi mental pentru ei nu sunt speriaţi. Acum să vedem la final în funcţie de rezultate, dacă i-a afectat sau nu ce se întâmplă acolo. Obiectivul nostru este câştigarea unei medalii, pentru că e o competiţie foarte grea. Eu am încredere în ei că îl pot îndeplini. De odihnit sunt odihniţi, pentru că noaptea nu e gălăgie la hotel, deci sperăm să iasă totul bine", a spus el. Delegaţia României se va întoarce în ţară în cursul zilei de luni. "Sportivii noştri se vor întoarce în ţară luni. Aeroportul din Santiago de Chile nu e închis, chiar am văzut că diverşi arbitri din străinătate postează pe reţelele sociale că se îndreaptă către Chile ca să oficieze. Oricum, nu ar fi motive ca aeroportul să fie închis, pentru că nu e lovitură de stat. Sunt doar manifestaţii în Santiago de Chile, manifestaţii care au loc în fiecare seară. Am înţeles că protestele au început după ce călătoria cu metroul a fost scumpită cu 4% pentru elevi şi studenţi, iar apoi totul a luat amploare", a precizat Amzulescu. România participă la Campionatele Mondiale de cadeţi, juniori şi Under-21 de karate WKF (23-27 octombrie) cu o delegaţie formată din 23 de sportivi şi 2 antrenori. Preşedintele Republicii Chile, Sebastian Pinera, a decretat starea de urgenţă la Santiago de Chile din cauza manifestaţiilor şi ciocnirilor violente izbucnite săptămâna trecută pe fondul creşterii preţurilor la transportul cu metroul. Confruntările între forţele de ordine şi manifestanţi s-au intensificat după ce mai multe clădiri aflate în centrul oraşului, printre care şi o sucursală a băncii naţionale, au fost incendiate. De asemenea, un supermarket din apropiere a fost vandalizat, iar mai multe staţii de metrou au fost atacate cu sticle incendiare. De săptămâna trecută şi până în prezent, revoltele din Santiago de Chile s-au soldat cu 15 morţi. AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: www.wkf.net