Karmen, gravida in 8 luni, cu burtica la soare! Fiica lui Adi Minune are bodyguard la plaja? - FOTO

Carmen Minune google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sunt imaginile verii! Karmen, fiica lui Adi Minune, este la plaja si se balaceste in mare, cu putin timp inainte de a naste. Artista sta pe un sezlong la umbra si are in fata un castron plin cu fructe din care mananca cu pofta. Carmen Simionescu nu este singura, ci insotita de un tanar care o protejeaza mai ceva ca un bodyguard. Acesta o insoteste pe gravida si in apa, nu o scapa din ochi si nici nu indeparteaza de ea. Carmen Simionescu, Karmen pe numele de artista, s-a si casatorit civil, la finalul lunii iunie, cu Bogdan Caplescu, tatal fetitei pe care o va naste peste cateva saptamani. Karmen, fiica lui Minune, a tinut secreta sarcina Fiica lui Minune si-a tinut secreta sarcina in primele luni. In ...