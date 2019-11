Karolina Pliskova, dupa ce a UMILIT-O pe Simona Halep: 'Azi a fost ciudat'

Simona Halep (5 WTA) a pierdut, vineri, în fața Karolinei Pliskova (2 WTA), cu scorul de 0-6, 6-2, 4-6 în partida din Grupa Mov a Turneului Campioanelor. În urma victoriei obținute în fața Simonei Halep, Karolina Pliskova a devenit cea de-a patra jucătoare calificată în semifinale.

"Am avut tot timpul meciuri tari și știam că va fi strâns. Stă mai bine la directele cu mine, dar am jucat bine aici. Azi a fost ciudat. Am fost supărată în setul doi. Nu am renunțat la luptă în niciun moment. La final, totul a fost la limită.

Fanii au fost extraordinari. Vă mulțumesc și sunt fericită că sunt din nou în semifinalele Turneului Campioanelor. Au jucat multe meciuri bune cu Ashleigh. A jucat bine aici, va fi o mare provocare, dar nu am nimic de pierdut. Vor juca primele două jucătoare ale lumii”, a spus Pliskova, la finalul meciului.