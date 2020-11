KBC si NN Group sunt interesate de activele Aegon din Europa de Est

Decizia grupului olandez de asigurări Aegon de a-şi scoate la vânzare vânzare operaţiunile din Europa de Est, inclusiv din România, a stârnit interesul unor companii precum KBC Group NV din Belgia şi NN Group NV din Olanda, informează Bloomberg, citând surse din apropierea acestui dosar, relatează agerpres.

Potrivit acestor surse, Aegon va analiza până luni ofertele finale pentru aceste active. De asemenea, grupul austriac de asigurări Vienna Insurance Group AG, prezent şi el pe piaţa din România, ar fi şi el interesat de aceste active, susţin sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul.

Aegon are operaţiuni în Polonia, Ungaria, România şi Turcia. Vânzarea acestor active ar putea aduce grupului olandez peste 500 de milioane de euro.Noul director general de la Aegon, Lard Friese, numit în noua sa funcţie în luna martie, se luptă în prezent cu o scădere a preţului acţiunilor companiei, care au pierdut aproape 25% din valoare în acest an. Lard Friese anunţa în august că va urma o revizuire a operaţiunilor companiei pe unele din cele 20 de pieţe unde operează, ca parte a eforturilor de prezervare a capitalului.Sursele susţin că ofertanţii sunt interesaţi în special de afacerile Aegon din Ungaria. Însă o ofertă de la NN Group ar putea fi complicată de faptul că unul din acţionarii săi importanţi, fondul Elliott Management Corp., vrea ca grupul să pună accentul pe randamentul capitalului în loc de achiziţii. Cu toate acestea, sursele subliniază că nu a fost luată încă o decizie definitivă şi că nu există nicio certitudine că se va ajune la o tranzacţie.Aegon se alătură însă rivalilor AXA SA şi Aviva Plc în renunţarea la afacerile secundare. În luna octombrie a acestui an grupul austriac Uniqa Insurance Group AG a finalizat preluarea afacerilor din Europa de Est ale AXA SA pentru un miliard de euro. La rândul său, directorul general de la Aviva, Amanda Blanc a declarat zilele trecute că firma a început să evalueze opţiunile pentru afacerile sale din mai multe ţări, inclusiv din Polonia.