Kelemen Hunor a negociat cu Calin Popescu Tariceanu un subiect care a incins societatea: 'Sa se gaseasca o soluție, fiindca nu se poate merge așa'

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a discutat, marți, cu liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, despre reabilitarea monumentelor din Cimitirul Internațional al Eroilor de pe Valea Uzului. Liderul UDMR și-a exprimat nemulțumirea și a afirmat că trebuie găsită o soluție.

„Am vrut să dăm un semnal: situația din Valea Uzului din județul Harghita. Cum bine știți eu săptămâna trecută am scris o scrisoare premierului Dăncilă, am scris o scrisoare celor doi președinți, domnul Tăriceanu și domnul Dragnea și astăzi am discutat acum cu domnul Tăriceanu un pic mai detaliat despre această situație și trebuie să se găsească o soluție administrativă în acest moment fiindcă nu se poate merge așa cum a pornit primarul de la Dărmănești. Am discutat și despre campania electorală cu domnul Tăriceanu, dar cam atât pot să vă spun în acest moment. A fost o decizie în ambele camere în sensul de a fi prezenți și de a lăsa opoziția, mai ales că nici opoziția nu a fost în stare să vină cu un singur candidat cel puțin la Cameră, să arate cine ce forță are”, a declarat Kelemen Hunor, întrebat despre subiectele abordate cu Călin Popescu Tăriceanu.

El a adăugat că reabilitarea și construcțiile din cimitir sunt ilegale, deoarece nu au primit avizele necesare.

„De la granița între Bacău și Harghita din valea Uzului, am prezentat ce s-a întâmplat acolo și am cerut prin mijloace administrative să fie oprită acolo tot ce se construiește fiindcă este ilegal, nu are primarul avize de nici un fel nici de la Ministerul Culturii, nici de la Apărare. Intră pe un teritoriu administrativ care nu îi aparține, hotărârea de guvern din 2010 atestă că această zonă Valea Uzului, inclusiv cimitirul de acolo este în proprietatea publică a comunei Sânmartin și în inventarul comunei, deci intră în curtea vecinului fără să anunțe și începe să construiască acolo și dincolo de aceste aspecte administrative și legale, el încalcă toate legile posibile și imposibile din această țară, inclusiv acordurile internaționale, există și o chestiune morală care într-un fel trebuie discutată și găsită o soluție pentru toate părțile. Și am cerut stoparea lucrărilor de acolo din cimitirul din valea Uzului, asta a fost conținutul scrisorii, cred că a apărut și în spațiul public”, a conchis Hunor.

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a susținut că se poate găsi, în acest context, o soluție, însă doar cu „diplomație și înțelepciune”.

„Am discutat astăzi o problemă delicată, cea a cimitirului de pe Valea Uzului, unde cred că problema se poate rezolva rapid și civilizat, ținând cont de sensibilitățile locale și de faptul că trebuie acordat respectul necesar tuturor celor care și-au pierdut viața în Primul Război Mondial și în al Doilea Război Mondial, indiferent de naționalitatea pe care o aveau la data războiului. Cred că se poate găsi această soluție. Trebuie puțina diplomație și înțelepciune”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Cimitirul Internațional al Eroilor de pe Valea Uzului, pentru care liderul UDMR Kelemen Hunor ceruse intervenția premierului Viorica Dăncilă, aparține de județul Bacău, arată autoritățile locale. În acest context, autoritățile din Dărmănești susțin că pot interveni.

Primăria orașului Dărmănești, județul Bacău, susține că Cimitirul Internațional al Eroilor de pe Valea Uzului, unde sunt înhumați peste 1.306 militari de naționalități diferite, printre care români, maghiri sau ruși, se află în interiorul localității, fapt certificat de o adresă a Oficiului de Cadastru Bacău din octombrie 2018.

Potrivit unui comunicat transmis luni, Agenției MEDIAFAX de către Primăria Dărmănești, conducerea instituției a decis reabilitarea tuturor monumentelor și cimitirelor de pe raza administrativ teritorială a orașului.

Reprezentanții primăriei băcăuane susțin că statutul de Cimitir Internațional al Văii Uzului s-a păstrat până în anul 1994 când, la inițiativa autorităților locale din comuna Sânmartin, județul Harghita, s-a început reabilitarea parcelei eroilor maghiari, „lucru care a continuat până în anul 2013, fără a se ține cont de planul de amplasament al cimitrului din anul 1926”.

Recent, liderul UDMR Kelemen Hunor îi ceruse premierului Viorica Dăncilă să oprească „denigrarea memoriei soldaților maghiari” și să intervină pentru oprirea deciziei Primăriei Dărmănești din județul Bacău de amplasare a mormintelor soldaților români într-un cimitir din Harghita, unde sunt îngropați soldați maghiari.

Liderul UDMR cerea premierului să facă demersuri pentru a opri construcția prin procedură administrativă, până la clarificarea situației.

