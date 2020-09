Kelemen Hunor: Alegerile au avut o organizare si participare bune, in conditii de pandemie

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, duminică, după închiderea urnelor, că alegerile locale au fost organizate bine şi că participarea la vot a fost bună, în condiţii de pandemie.

"Alegerile locale au fost organizate în condiţii speciale, extrem de atipice. Noi am constatat că a fost o organizare bună şi, respectând regulile, a fost o participare comparativă cu cea din 2016 la alegerile locale. (...) Sunt câteva judeţe unde noi am avut candidaţi, judeţe în care participarea a fost mai mare decât media naţională, cum este judeţul Mureş, judeţul Bihor, judeţul Sălaj şi Satu Mare, aproape de nivelul naţional. Din acest punct de vedere, noi considerăm că în aceste condiţii speciale a fost o participare bună", a spus Kelemen Hunor.El a mai spus că deocamdată nu are date suficiente, dar crede că UDMR va câştiga peste 200 de primării, precum şi patru consilii judeţene