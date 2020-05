Kelemen Hunor, atac la toți politicienii: 'Nu mai poti prosti o tara intreaga cu pericolul maghiar, cu furatul Ardealului - un truc ieftin'

Preşedintele UMDR, Kelemen Hunor, a afirmat miercuri seara că există o competiţie "acerbă" între politicieni, încercând fiecare să demonstreze cine poate fi un român mai bun, dar "nu mai poţi prosti o ţară întreagă cu pericolul maghiar, cu furatul Ardealului - un truc ieftin", anunță AGERPRES.

"'Cum poate cineva să vină, în anul 2014, să afirme în faţa electoratului, în spaţiul public, că cineva vrea să rupă Ardealul? (...) Astea nu sunt afirmaţii politice, astea sunt cretinisme!' Acestea sunt cuvintele rostite de Klaus Iohannis în 2014 la o emisiune televizată. (...) Săptămâna trecută, preşedintele Klaus Iohannis, printr-o declaraţie de două minute şi jumătate, a reuşit să distrugă ideea de dialog politic raţional, să-şi bată joc de limba maghiară, şi a reuşit să stigmatizeze comunitatea maghiară din România. Acum două zile, luni, preşedintele a lansat o nouă acuzaţie. Primul om în stat a susţinut că UDMR a promovat o lege şi a pregătit o nouă lovitură prin redactarea unui cod administrativ paralel, a susţinut că vrem impunerea limbii maghiare în Transilvania ca limbă oficială şi că dezideratele noastre sunt împotriva Constituţiei. Nu este adevărat, este fals, este o teorie conspiraţionistă, un fake news, este instigare la ură, este naţionalism şi xenofobie curată", a afirmat Kelemen Hunor într-un mesaj postat pe Facebook.

Potrivit acestuia, "se pare că discursul public a revenit la nivelul la care a fost în martie 1990", în timp ce "UDMR îşi doreşte doar ceea ce este prevăzut în Constituţia României şi în Cartele internaţionale ratificate de România şi practica binecunoscută în Europa".

"Am urmărit şi susţinut cele mai importante deziderate ale României fiindcă am crezut şi credem în ele. Am militat pentru integrarea în NATO şi UE, am făcut lucruri minunate şi lucruri importante, şi le-am făcut împreună cu acei politicieni cu care în foarte multe chestiuni nu ne-am înţeles, dar care au înţeles importanţa dialogului între români şi maghiari, care au înţeles că pacea interetnică este în interesul tuturor şi că nu este nimic ruşinos în asta. Nu toate înţelegerile au fost perfecte şi poate nu toate au fost sincere. Desigur, nu toate au fost respectate în întregime, dar toate au fost utile şi România nu a pierdut nimic, nu a pierdut nici teritoriu, nici demnitate, nici şansa unui trai mai bun", a arătat liderul UDMR.

Kelemen Hunor consideră că astăzi, "din păcate, asistăm la o competiţie acerbă între PNL, PSD, USR, PMP, încercând fiecare să demonstreze cine poate fi un român mai bun şi mai antimaghiar".

"Să demonstreze cine poate respinge mai spectaculos dezideratele noastre legitime, cine are mai multe voturi în Parlament împotriva proiectelor noastre de lege perfect constituţionale, cine reuşeşte să anuleze mai repede drepturile noastre deja dobândite. În politica românească este deja un lucru obişnuit ca unii să încerce astfel să-şi ascundă neputinţa şi incompetenţa, mai ales când ajung la guvernare chiar şi în timpul epidemiei, din păcate. Însă am încredere că ceva s-a schimbat în bine în aceşti 30 de ani: astăzi nu mai poţi să prosteşti o ţară întreagă cu pericolul maghiar, cu furatul Ardealului, cu un truc atât de ieftin", a mai afirmat liderul UDMR.