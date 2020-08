Kelemen Hunor: Avem o mie de motive sa dam jos Guvernul. Este un haos total in țara. PNL, USR-PLUS și UDMR ar putea forma viitorul Executiv

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, la Adevărul Live, că Uniunea are „o mie de motive” să dea jos Guvernul Orban, susținând că „este un haos total în țară”, dar a precizat că va lua o decizie în ziua votului moțiunii de cenzură. Kelemen a apreciat, totodată, că, în perspectiva alegerilor parlamentare, o coaliție […] The post Kelemen Hunor: Avem o mie de motive să dăm jos Guvernul. Este un haos total în țară. PNL, USR-PLUS și UDMR ar putea forma viitorul Executiv appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.