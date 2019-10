Kelemen Hunor catre Dancila: Am incercat doi ani sa va incarcam bateriile, dar sunteți energofagi

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus că UDMR a încercat să încarce bateriile Guvernului, dar aceștia sunt energofaci și folosesc totul într-un scop negativ.

”Dacă am reuși să privim situația politică prin ochii unui cetățean simplu am ajunge la următoarea concluzie firească: se vede clar că acest Guvern nu mai are resurse profesionale, politice pentru a conduce. Această guvernare s-a epuizat. Apropo de încărcarea bateriilor: noi am încercat doi ani și jumătate să încărcăm bateriile, dar degeaba sunteți energofaci, dacă folosiți energia în scopuri mai puțin bune.

De mai bine de o lună și jumătate criza politică se adâncește, iar consecințele vor fi pe măsură. Costurile financiare sunt tot mai mari, dobânzile sunt de 2-3 ori mai mari comparativ cu țările din regiune, dar în anii ce urmează riscurile sunt tot mai mari. În aceste condiții, situația este simplă: este nevoie de un nou Guvern, de o nouă echipă guvernamentală pentru a da o șansă nu liderilor politici, nu președintelui, ci fiecărui cetățean.”, a spus Kelemen Hunor.