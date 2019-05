Kelemen Hunor da DE PAMANT cu USR și PNL: 'Nu au vrut sa aiba judecator la CCR. Daca vii cu doi candidați nu dorești'

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, că Opoziția nu a vrut să aibă un judecător la CCR, altfel nu mai venea cu două propuneri de candidați. El a adăugat că UDMR nu a votat în plenul Camerelor numirile la CCR pentru a demonstra că există majoritate, conform Mediafax.

Citește și: Viorica Dăncilă, UIMITĂ de conținutul OUG care îi interzice lui Iohannis implicarea în campanie: 'Eu nu am spus asta. Lăsați-mă să citesc'

„O tatonare a existat ieri din partea PNL. Din partea USR nu. Eu am impresia ca ei nici nu au dorit să aibă judecător la Curte, că dacă ar fi dorit atunci veneau cu o singură propunere, măcar așa să lași impresia că dorești. Dacă vii cu doi candidați înseamnă că nu dorești”, a declarat Kelemen Hunor, în Parlament.

El a afirmat că a avut o discuție informală cu liberalii în contextul numirilor la CCR, însă nu au ajuns la o înțelegere.

„Am avut o discuție informală cu cineva din PNL, dar după anumite declarații din această perioadă e aproape imposibil. Când cineva nu își dorește să colaboreze cu tine și spune expres acest lucru, tu cu sila, cu pumnul, nu poți să obligi să accepte voturile tale. Nu a existat nicio discuție serioasă pentru că cadrul și tot ce s-a întâmplat în această perioadă nu cred că permite acest lucru”, a adăugat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a precizat, de asemenea, că parlamentarii maghiari nu au participat la vot pentru a demonstra că există majoritate.

„Votul a fost identic, nu am participat la vot nici la Cameră, nici la Senat. Am spus . În primul rând am vrut să arătăm că și fără noi funcționează majoritatea. Pe de altă parte nu a existat o solicitare expresă să vpotăm candidații lor și în al treilea rând există o situație care trebuie rezolvată foarte repede și depinde de Guvern. A fost o decizie în ambele Camere, în sensul de a fi prezenți și de a lăsa opoziția, mai ales că nici opoziția nu a fost în stare să vină cu un singur candidat, să arate cine și ce forță are”, a conchis Kelemen.

Despre cele două numiri, el a declarat: „Nu cunosc, nu pot să am păreri. Vom vedea, sunt oameni care îndeplinesc criteriile pentru aceste două funcții vacante, cum îndeplinește și doamna Tănăsescu de la Cotroceni. Sunt convins că pregătirea lor, experiența lor și statutul CCR, unde nu se face politică, ei vor face treaba așa cum trebuie să facă un judecător”.

Camera Deputaților a votat, marți, pentru numirea lui Gheorghe Stan, șef al Secției de Investigație a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), în funcția de judecător al CCR, în locul lui Ştefan Minea, al cărui mandat expiră pe 15 iunie.

Și Senatul a votat, marți, pentru numirea fostului vicepreședinte al CSM Cristian Deliorga în funcția de judecător al CCR, propus de PSD. Acesta o va înlocui pe Simona-Maya Teodoroiu la Curtea Constituţională, al cărei mandat expiră tot pe 15 iunie.