Kelemen Hunor, despre reacția lui Iohannis: Cand nu ii convine vorbește imediat despre o decizie politica!

Președintele UDMR Kelemen Hunor critică dur decizia președintelui României, Klaus Iohannis, de a contesta amenda primită de la CNCD pentru declarațiile făcute pe tema autonomiei Ținutului Secuiesc și îl acuză de dublă măsură. "CNCD spune că o comunitate a fost discriminată, a fost lezată demnitatea unui grup etnic și a făcut președintele o discriminare, nici […]