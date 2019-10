Kelemen Hunor ii taie avantul lui Orban: 'Stim ca doreste sa fie prim-ministru, dar de la dorința pana la putința e o cale lunga'

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune după succesul moțiunii de cenzură că important e ce se întâmplă de mâine, iar președintele Iohannis trebuie să înceapă consultările cât mai repede. „Știm că Orban dorește să fie prim-ministru, dar de la dorință până la putință e o cale lungă”, afirmă Kelemen.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat pentru MEDIAFAX că „nu este nicio tragedie, se întâmplă în politică din când în când, când pierzi majoritatea pierzi și guvernarea. Important ce se va întâmpla mâine”.

În opinia liderului UDMR, președintele Iohannis ar trebui să înceapă consultările cât mai repede, indiferent dacă e vineri, sâmbătă sau duminică, și nominalizarea unui prim-ministru pentru a forma un guvern cât mai repede.

„Sunt câteva chestiuni extrem de urgente și importante și nu poți să stai cu un guvern interimar cu atribuții limitate, cum ar fi rectificarea bugetului, deoarece sunt foarte multe autorități locale și instituții care au probleme serioase, și proiectul de buget pe anul 2020. Și, bineînțeles, organizarea alegerilor de anul viitor. Nu este de dorit să se rămână în această incertitudine cu un guvern cu atribuții limitate”, a spus Kelemen.

Întrebat cum va proceda UDMR, Kelemen a răspuns „vom vedea”.

„Depinde de persoana primului-ministru, depinde de discuții. Cineva trebuie să guverneze, dar în acest moment nu știm dacă vom susține sau nu vom susține și pe cine, fiindcă nu au existat discuții aplicate. Atâta știm că Ludovic Orban dorește să fie prim-ministru, dar de la dorință până la putință e o cale lungă sau mai puțin lungă, dar care trebuie parcursă”, a mai spus Kelemen.

Întrebat, în continuare, dacă UDMR îl va susține pe Orban ca premier, liderul Uniunii a răspuns „vom vedea ”.

„Poate că vor exista discuții mai aplicate pentru că până acum au fost discuții extrem de superficiale și mai mult într-o situație ipotetică. Pe discuțiile de până acum nu putem construi nimic”, a conchis Kelemen Hunor.

Ulterior, într-un comunicat oficial, Kelemen Hunor arată că „Guvernul a căzut. UDMR a votat moțiunea de cenzură. Am făcut cum am promis, pentru că noi suntem mereu consecvenți. Nu am avut dubii, că actualul executiv trebuia să plece, căci nu mai existau condițiile unei guvernări bune. Aceasta este poziția noastră fermă, înaintea formării unui guvern nou. Trebuie pregătit bugetul anului viitor, dar și bugetul de anul acesta trebuie rectificat, pentru ca primăriile și consiliile județene să nu intre în impas”.