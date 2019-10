Kelemen Hunor il anunța pe Klaus Iohannis ca a PIERDUT jumatate din voturile maghiarilor din Romania

Candidat la prezidențiale, liderul UDMR, Kelemen Hunor, îl atacă pe președintele Iohannis, despre care spune că vorbește puțin, nu a adresat nici măcar un mesaj comunității maghiare de 15 martie și a contestat la CCR multe legi care priveau drepturile acestei comunități, conform Mediafax.

Kelemen Hunor a declarat luni, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, că președintele Iohannis a pierdut aproape jumătate din voturile electoratului maghiar din cauza lipsei de implicare.

„Noi am văzut în 2014 și am făcut și măsurători post electorale, facem după fiecare alegeri, cam 82-83% dintre maghiarii care au ieșit la vot l-au votat pe Klaus Iohannis, am făcut un sondaj acum după alegerile europarlamentare, este undeva la 40%, cam jumătate a pierdut. Nu a făcut niciun gest către comunitatea maghiară în această perioadă. Cu această lipsă de implicare se poate explica”, a afirmat liderul UDMR.

Kelemen Hunor i-a reproșat șefului statului că a atacat foarte multe legi la Curtea Constituțională, printre acestea legea învățământului, Codul administrativ. “Dacă vă uitați la sesizarea instituției prezidențiale, că nu vreau să spun că președintele a scris acea sesizare la Curtea Constituțională, veți găsi vreo opt pagini, care vorbește în acea sesizare de 40 de pagini, în opt pagini despre chestiunea folosirii limbii materne în administrația locală”, a spus prezidențiabilul UDMR.

Liderul UDMR a mai spus că șeful statului ar trebui să fie un lider, un model pentru societate.“El s-a autocaracterizat ca și un pompier atomic, eu am spus că președintele nu trebuie să fie un pompier. Pompierii sunt pompieri se ocupă de incendii, președintele trebuie să fie un lider care știe în ce direcție vrea să conducă țara și conduce țara, da și un model fiindcă nu toate atribuțiile constituționale pot fi exercitate de la o zi la alta, dar dacă tu reprezinți un model pentru societate, ai o viziune schimbi mentalitatea societății”, a explicat Kelemen Hunor.