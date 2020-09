Kelemen Hunor, in ziua votului: 'Eu am avut o treaba extrem de simpla. Stiu de foarte mult timp cu cine voi vota'

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că a votat pentru continuitate şi i-a îndemnat pe cetăţeni să meargă la vot, respectând regulile sanitare, întrucât este nevoie de autorităţi locale legitime.

"Eu am avut o treabă extrem de simplă. Ştiu de foarte mult timp cu cine voi vota. Am votat pentru continuitate, pentru a creşte nivelul de trai atât în comuna Cârţa, cât şi în judeţul Harghita, şi am votat pentru a continua munca începută acum câţiva ani. Sunt convins că astăzi foarte mulţi se vor duce la vot, chiar încurajez pe toţi cetăţenii să meargă la vot, respectând regulile, nu există niciun risc pentru sănătatea omului. Trebuie să mergem să votăm astăzi pentru autorităţile locale, avem nevoie de autorităţi locale legitime, solide, stabile", a spus Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR a votat duminică dimineaţă în localitatea harghiteană Cârţa, satul său natal, clădirea primăriei, unde a fost organizată secţia de votare, adăpostind în trecut maternitatea în care s-a născut Kelemen Hunor.