Kelemen Hunor joaca dur pana in ultima secunda: 'Nu am luat o decizie finala cu privire la guvern. Trebuie sa vedem acel acord'

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, candidat în alegerile prezidenţiale, a declarat duminică, la Braşov, că, deocamdată, Uniunea nu a luat o decizie finală privind susţinerea guvernului liberal, însă "şansele sunt foarte bune", el menţionând faptul că există nemulţumiri faţă de unii miniştri propuşi din partea formaţiunii politice pe care o reprezintă.

Liderul UDMR a subliniat că ar fi bine ca noul guvern să fie votat de Parlament cât mai repede, săptămâna viitoare, menţionând că sunt multe provocări în această perioadă - rectificarea bugetară, nominalizarea comisarului european şi noul buget."Sunt multe provocări în timpul campaniei în această perioadă şi ar fi bine să avem un guvern cât mai repede. Eu aş fi vrut în septembrie, am spus că moţiunea de cenzură putea fi depusă mult mai repede, dar săptămâna viitoare se poate da un vot, dar nu depinde de noi. Poate că marţi-miercuri vor fi audieri şi după-aceea urmează dezbatere şi un vot în Parlament. Noi, mâine, vom semna un acord de susţinere a guvernului PNL, săptămâna trecută l-am înaintat lui Ludovic Orban şi sunt convins că mâine îl vom semna", a precizat Kelemen, conform Mediafax.

Mircea Diaconu sare la gâtul lui Iohannis: 'Criza în care se află lumea politică este urmare a prestației lui'



Potrivit acestuia, este nevoie de "clarificări" privind unii miniştri propuşi de Ludovic Orban, deoarece nu toţi sunt "competenţi".



"Probabil că vor fi multe întrebări la audierile miniştrilor, probabil că e nevoie de nişte clarificări pentru că nu toţi sunt fiind că nu toţi sunt buni din punctul nostru de vedere, nu toţi sunt competenţi, dar vom vedea în timpul audierilor. Noi, când spunem că vom vota ceva, toată lumea ştie că aşa se va întâmpla. Când am spus că vom da vot de încredere pentru a începe munca, nu înseamnă că am dat un cec în alb pe termen scurt, să spunem de un an (...), dar important este să avem un guvern votat de Parlament. (...) Nu am luat o decizie finală cu privire la guvern, şansele sunt foarte bune să acordăm un vot de încredere, dar trebuie să vedem şi acel acord (...) Am promis că, în momentul în care semnăm, urmează o şedinţă a grupurilor noastre reunite, în care vom lua o decizie, probabil în cursul zilei de marţi, după sau în timpul audierilor, sau miercuri, depinde de program - să vedem care va fi programul", a precizat liderul UDMR.



Conform lui Kelemen, scenariul alegerilor anticipate după alegerile prezidenţiale este unul "lung şi dificil", el exprimându-şi îndoieli în privinţa realizării acestuia.



"E un traseu lung, dificil. Un om politic trebuie să fie pregătit în orice moment să meargă în faţa alegătorilor, pentru că asta este responsabilitatea lui, nu ai nevoie nici de o lună, nici de un an (...) Însă cunoscând destul de bine viaţa politică românească, am îndoieli că se va împlini (scenariul-n.r.)", a mai afirmat Kelemen Hunor.