Kelemen Hunor lovește in plin Guvernul Orban: Un dor atat de mare dupa autonomia locala nu am vazut in 30 de ani

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că transferarea deciziilor de la nivelul Guvernului la nivelul autorităţilor locale, constatată în ultima perioadă, reprezintă o "fugă de responsabilitate".

Prezent miercuri la Sfântu Gheorghe pentru lansarea candidaţilor UDMR Covasna la alegerile locale, Kelemen Hunor a declarat că măsurile dispuse de Guvern în contextul deschiderii noului an şcolar sunt "extrem de generale", iar o serie întreagă de decizii sunt lăsate la latitudinea autorităţilor locale.

"Încă nu ştim ce se va întâmpla, fiindcă aceste măsuri sunt extrem de generale, lucruri de care şi fără să intervină domnul Tătaru lumea ştia: că trebuie mască, că trebuie să te speli pe mâini, că trebuie să păstrezi distanţa. Deci nu au adus nimic nou, s-au mai bâlbâit un pic înainte de a începe anul şcolar (...) Dar am observat altceva: Guvernul a fost prins de un dor după autonomia locală, un dor nemaivăzut. Deci eu credeam că s-a schimbat lumea, pământul se roteşte invers, dăm tot la autorităţi locale, chiar la şcoli, 'decideţi voi, noi, Guvernul, nu avem nicio treabă'. Un dor atât de mare după autonomia locală nu am văzut în 30 de ani. Fără să dai bani, fără să dai ajutor, instrumente şi aşa mai departe. Fuga de responsabilitate, fuga de decizie cu acest lucru se poate explica de ce e cuprins acest guvern de un dor după autonomie locală. Ok, dar atunci hai să facem descentralizare, să dăm, când se va discuta bugetul, şi bani pentru autorităţile locale şi sunt convins că anul viitor nu vom avea un haos atât de mare. Dar mi-a plăcut cum foarte, foarte repede vor decizii la nivelul autorităţilor locale. Când e o problemă, când nu ai soluţii, când improvizezi atunci arunci responsabilitatea, dar în martie, în aprilie au vrut să centralizeze totul, dar totul, din sănătate, din educaţie, din economie, tot, tot, tot. Acum văd că nu au soluţii şi după şase luni de zile aruncă deciziile spre autorităţile locale", a declarat liderul UDMR.