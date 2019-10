Kelemen Hunor: Nu am avut dubii ca actualul executiv trebuia sa plece

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, susţine că parlamentarii Uniunii au făcut cum au promis, pentru că sunt mereu consecvenţi, şi au votat moţiunea de cenzură. "Nu am avut dubii că actualul executiv trebuia să plece, căci nu mai existau condiţiile unei guvernări bune. Aceasta este poziţia noastră fermă, înaintea formării unui guvern nou. Trebuie pregătit bugetul anului viitor, dar şi bugetul de anul acesta trebuie rectificat, pentru ca primăriile şi consiliile judeţene să nu intre în impas", spune el, potrivit news.ro

"Guvernul a căzut. UDMR a votat moţiunea de cenzură. Am făcut cum am promis, pentru că noi suntem mereu consecvenţi. Nu am avut dubii că actualul executiv trebuia să plece, căci nu mai existau condiţiile unei guvernări bune. Aceasta este poziţia noastră fermă, înaintea formării unui guvern nou. Trebuie pregătit bugetul anului viitor, dar şi bugetul de anul acesta trebuie rectificat, pentru ca primăriile şi consiliile judeţene să nu intre în impas", a afirmat Kelemen Hunor.

Moţiunea de cenzură a trecut, iar Guvernul Dăncilă este demis. Conform rezultatelor oficiale anunţate în plen, au fost prezenţi 399 de parlamentari, din care au votat 245. Trei voturi au fost anulate, astfel că numărul voturilor valabil exprimate a fost 242. Dintre aceştia, 238 au votat pentru adoptarea moţiunii de cenzură, iar patru "împotrivă".