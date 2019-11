Kelemen Hunor pariaza pe Donald Tusk: liderul UDMR e convins ca va susține o inițiativa de-a lui Viktor Orban privind drepturile minoritaților

Kelemen Hunor a salutat, joi, alegerea lui Donald Tusk în funcția de președinte al PPE, susținând că acesta cunoaște îndeaproape problemele regiunii, fiind primul lider al Partidului Popular European. ”Am toată încrederea că va susține inițiativa cetățenească Minority SafePack”, a adăugat el.

Citește și: ISU Timiș anunță INTERVENȚII de ultimă oră în blocul morții din Timișoara: ping - pong cu NERVII celor evacuați

”Pentru prima dată am ales un președinte dintr-o țară central-europeană în fruntea Partidului Popular European. Polonezul Donald Tusk cunoaște îndeaproape problemele regiunii. Am încredere că va fi un lider deschis și înțelegător în fruntea unei organizații umbrelă, care se distinge în mod evident atât de socialiști, cât și de liberali. Am toată încrederea că Donald Tusk va susține inițiativa cetățenească Minority SafePack, protecția minorităților autohtone, așa cum a făcut-o până acum”, a declarat, potrivit unui comunicat de presă remis MEDIAFAX, Kelemen Hunor.

Preşedintele în exerciţiu al Consiliului European, Donald Tusk, a fost ales, miercuri, liderul Partidului Popular European (PPE), în cadrul Congresului formațiunii europene, care se desfășoară zilele acestea la Zagreb.

„Este o premieră frumoasă. Îl cunosc foarte bine pe domnul Donald Tusk și sunt bucuros că a fost ales cu o majoritate de voturi. Faptul că avem la PPE prima dată un președinte din partea estcă a Europei arată evident și în PPE o deschidere semnificativă către membrii noi în UE, lucru care ne bucură și este un semn vizibil, evident că falia est-vest dispare tot mai mult și asta este de fapt ce ne dorim și noi pentru români, să ajungem la un nivel de trai șoi la o societate de maturitatea societăților din vechile state membre ale UE”, a declarat Klaus Iohannis, la Zagreb, după numirea lui Donald Tusk în fruntea PPE.

Donald Tusk are 62 de ani și este un politician polonez, actualul președinte al Consiliului European. Între 2007-2012 a fost prim-ministru al Poloniei. El este co-fondator și președinte al partidului de centru-dreapta Platforma Civică.