Kelemen Hunor pune condiții pentru data alegerilor locale: 'Cea mai apropiata data e 24 mai si cel mai tarziu e 21 iunie'

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat vineri, pentru AGERPRES, că va participa la consultările cu premierul interimar, Ludovic Orban, pe tema stabilirii datei alegerilor locale, apreciind că o variantă agreată de Uniune se referă la perioada 24 mai - 21 iunie.

"Am primit şi eu, în această dimineaţă, invitaţia am zis că voi fi acolo marţi, la ora 17.00, şi aştept să văd şi eu propunerea celor de la AEP. Noi, până atunci, sigur, vom analiza cum am mers în 2016, cum au fost alegerile. (...) Datele tehnice nu se schimbă în mod substanţial. Să vedem dacă trebuie ceva îmbunătăţit în privinţa datei alegerilor. Cea mai apropiată dată când pot fi organizate alegerile locale este 24 mai şi cel mai târziu 21 iunie. După 21 iunie am depăşi mandatul de patru ani al celor din autorităţile locale. Deci rămân aceste variante 24 mai, 14 iunie sau 21 iunie", a explicat liderul UDMR.

Citește și: Ludovic Orban a transmis! Liderii partidelor parlamentare sunt invitați la consultări

El a atras atenţia că alegerile locale nu se pot organiza nici pe 30 mai, nici pe 7 iunie, fiindcă atunci sunt Rusaliile catolice şi apoi Rusaliile ortodoxe.

"Nu cred că cineva îşi doreşte organizarea unor alegeri de aceste sărbători religioase importante. De aceea eu cred că putem accepta ca alegerile să fie organizate pe 24 mai, mai ales dacă vor fi şi alegeri anticipate, ca să nu fie în aceeaşi zi. Trebuie să îndepărtăm localele de parlamentare, şi se poate merge pe varianta 24 mai - pentru unele - şi 14 iunie pentru celelalte alegeri, sau 14 iunie şi 21 iunie. Acestea vor fi propunerile noastre. Sunt propuneri raţionale, dar trebuie să vedem şi propunerile celor de la AEP. Mai este o problemă - cu bacalaureatul, dar nu cred că din acest punct de vedere trebuie să ne facem griji, pentru că, dacă alegerile se vor încheia la ora 21,00, sălile unde se vor înfiinţa secţii de votare pot fi pregătite pentru examenul de bacalaureat. Asta e viaţa, dacă noi aşa ne-am organizat, în iunie, trebuie să facem alegerile locale tot în iunie. Tot în iunie sunt şi examene, trebuie să găsim o soluţie acceptabilă pentru toate aceste activităţi", a mai spus preşedintele UDMR.

Citește și: Rareș Bogdan atacă dur: Acest fapt arată cât de bolnavă este România!

Premierul interimar, Ludovic Orban, a transmis, vineri, o invitaţie către liderii partidelor parlamentare la consultări în vederea elaborării hotărârii de guvern privind stabilirea datei alegerilor locale din 2020 şi a măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a acestora.

Întâlnirea este programată pentru marţi, la ora 17,00, şi va avea loc la Palatul Victoria.

Citește și: Traian Băsescu explodează: Va arunca în aer! .