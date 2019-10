Kelemen Hunor, trei variante de premier in fața lui Iohannis! Ce riscuri exista in cazul unui Guvern condus de Ludovic Orban

Liderul UDMR Kelemen Hunor a anunțat vineri că, în cadrul consultărilor cu Klaus Iohannis, i-a propus acestuia trei variante de premier care să conducă viitorul Guvern. În același timp, el a vorbit și despre riscurile unui guvern condus de Ludovic Orban.

„Prima opțiune este un premier din UDMR. Nu am făcut o nominalizare, fiindcă nu vrem să facem o nominalizare până când nu vedem ce crede și președintele Iohannis, în jurul căruia se formează un guvern. (...) A doua opțiune, un premier independent, nu tehnocrat, din zona fiscală, bancară, financiară, care va avea un guvern politic de condus, susținut de partidele din Opoziție. (...) Ultima soluție de rezervă, un guvern condus de președintele PNL, Ludovic Orban, dar acolo am înțeles că nu mai este nevoie de noi. PSD a și anunțat că dacă Ludovic Orban promite că nu taie salariile și pensiile, PSD votează. Deci deja PNL are deja majoritate cu PSD pentru un guvern condus de Orban. Riscurile unui astfel de guvern PNL sunt următoarele: toată lumea va încerca dinții pe acest guvern, atât USR, cât și Pro România și toți și se uzează (...) și riscurile să piardă alegerile de centru-dreapta, să nu avem un guvern de centru-dreapta anul viitor, după alegerile parlamentare. Și noi am dori un guvern de centru-dreapta în anii care urmează”, a spus Hunor, după consultările de la Cotroceni.