Kelemen Hunor: UDMR nu semneaza moțiunea de cenzura inițiata de PSD

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, face un anunț care complică extrem de mult situația politică. Liderul UDMR anunță faptul că maghiarii nu vor semna o moțiune de cenzură, demers susținut de PSD, ALDE și Pro România. „Nu am discutat, vom discuta la momentul potrivit (despre moțiunea de cenzură – n.red.). Nu cred că în perioadele când […] The post Kelemen Hunor: UDMR nu semnează moțiunea de cenzură inițiată de PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.