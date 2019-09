Kent Jones renunta la postul de director al New York Film Festival: 'Sunt cineast'

Kent Jones, care este director al New York Film Festival de şapte ani şi preşedinte al comitetului de selecţie al evenimentului, a anunţat că va renunţa la funcţii după cea de-a 57-a ediţie, care va avea loc între 27 septembrie şi 13 octombrie, informează Variety, potrivit news.ro.

Plecarea lui vine odată cu succesul înregistrat de el în cinematografie. Ideea unui posibil conflict de interese a apărut după ce Jones a schimbat registrul: de la documentarul „Hitchcock/ Truffaut” (2015) la lungmetrajul de ficţiune „Diane”, premiat în 2018 la Tribeca FF.

Jones a declarat pentru Variety că această schimbare este discutată de câteva luni cu comitetul de la LIncoln Center.

„S-a dezvoltat cumva organic de la întreaga experienţă şi de la cum a fost primit filmului «Diane»”, care a fost lansat în cinematografe în martie 2019. El va continua să colaboreze cu Film at Lincoln Center din poziţia de consultant.

Motivul renunţării „este foarte simplu: sunt cineast”, a spus Jones. El a adăugat că „Diane” a schimbat lucrurile. „Să vezi filme făcute de alţi oameni şi, mai ales, să respingi filme făcute de alţii, devine o altfel de experienţă. După ce am făcut lungmetrajul meu, cred că mi-a schimbat perspectiva”.

În plus, joi, Kent Jones va deveni tată.

Apropiat al unora ca Martin Scorsese, Arnaud Desplechin şi Olivier Assayas, Kent Jones s-a alăturat Film at Lincoln Center în 1998, ca director de programare asociat. Din 2002 până în 2009 a fost parte din comitetul de selecţie. A organizat numeroase retrospective şi programe speciale. În noiembrie 2012, a fost numit director al New York Film Festival. El a făcut parte din jurii pentru festivaluri din întreaga lume, între care Rotterdam, Buenos Aires, San Francisco, Veneţia şi Cannes. Între 2009 şi 2012 a fost director al World Cinema Project.

A colaborat cu Scorsese pentru scenariile „My Voyage to Italy” şi „A Letter to Elia”, a scris şi regizat „Val Lewton: The Man in the Shadows”, între altele.

„Diane” a fost desemnat cel mai bun lungmetraj la Tribeca, în 2018. Filmul a fost premiat şi pentru scenariu şi imagine.

Kent Jones a scris câteva cărţi de critică de film, iar în 2012 a primit titlul Guggenheim Fellow.