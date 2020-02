Keo, prima si singura reactie dupa ce s-a aflat ca Andreea Balan divorteaza de George Burcea: „Va doresc o..”

Vestea ca Andreea Balan si George Burcea divorteaza a luat in surprindere pe toata lumea! Cu siguranta intrebarea de pe buzele tuturor a fost urmatoarea: ce anume facea Keo, in timp ce se afla ca blondina si sotul ei sunt pe marginea prapastiei cu relatia? Ei bine, va spunem noi!

Nu mai este un secret pentru nimeni modul in care Andreea Balan si Keo s-au despartit. Cei doi au rupt orice legatura amoroasa, dupa ce artistul a inselat-o pe Andreea cu nimeni alta decat Misty, femeia alaturi de care traieste si acum o frumoasa poveste de dragoste si care chiar l-a facut tatic, intre timp. Desi drumurile lor s-au separat cum nu se putea mai urat, de-a lungul timpului, intre Andreea Balan si Keo nu prea au existat replici dure sau trimiteri catre trecutul lor.

Prima si singura reactie a lui Keo a fost una cat se poate de interesanta. La numai o zi dupa ce s-a aflat ca Andreea Balan si George Burcea divorteaza, pe contul lui de Facebook, Keo a postat un mesaj extrem de emotionant pentru urmaritorii lui, in dreptul unei fotografii cu el si fiica lui si a lui Misty. „Buna dimineata, dragii mei! Sa aveti o saptamana excelenta. A mea incepe evident in studio ????” a scris Keo, in dreptul imaginii care a adunat numeroase like-uri.

Andreea Balan, ghinionista in dragoste!

Pesemne ca artista Andreea Balan nu a avut deloc noroc in dragoste, acum se desparte si de George Burcea, barbatul alaturi de care are doua fetite, pe Ella si Clara. Chiar daca de aceasta data nu a fost vorba de infidelitate din partea barbatului, lucrurile au fost, putem spune, mult mai rele.

Mai exact, s-a spus ca Andreea Balan renunta definitiv la casnicia cu George Burcea, dupa ce acesta s-a confruntat, mai mult timp, cu probleme legate de consumul de droguri. Chiar zilele trecute, Burcea a fost prins in trafic drogat cu cocaina, iar pe numele sau a fost deschis dosar penal.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.