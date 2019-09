Kevin McNally, cunoscut pentru rolul din franciza „Pirates of the Caribbean”, la Transylvania Comic Con

Kevin McNally google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul Kevin McNally, cunoscut pentru rolul din franciza „Pirates of the Caribbean”, este unul dintre invitatii speciali la prima editie a Transylvania Comic Con, ce va avea loc la Cluj-Napoca in perioada 18 - 20 octombrie. Actorul de origine britanica are o vasta activitate atat pe scena de teatru, cat si pe micul si marele ecran. Printre serialele in care s-a remarcat se numara „Supernatural”, „Downtown Abbey”, „Designated Survivor” si „The Good Fight”. Actorul Geoffrey Rush s-a imbogatit in urma procesului intentat unui ziar. Cati bani a castigat in instanta In 2003, a jucat in primul film din seria „Pirates of The Caribbean”, ...