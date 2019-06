Kilogramele se topesc pe zi ce trece! Plusica de la Puterea Dragostei nu mai arata deloc ca atunci cand era in emisiune

Plusica de la Puterea Dragostei este una dinrte cele mai iubite si admirate foste concurente din show. S-a indragostit de Daniel si nu i-a fost teama sa recunoasca, desi el nu i-a impartasit sentimentele si fanii spun despre ea ca a fost cea mai sincera fata care a calcat pragul casei din Istanbul.

Daca atunci cand a parasit emisiunea Puterea Dragostei, Plusica a venit in Romania cu cateva kilograme in plus. Carcotasii au criticat-o si au facut glume pe seama ei, dar frumoasa blondina nu s-a lasat descurajata. Ea a tine o dieta care o ajuta sa piarda in greutate, iar rezultatele nu au intarziat sa apara. In ultimele imagini de pe pagina ei de Instagram, Raluca Marina afiseaza o silueta de invidiat, iar fanii au reactionat imediat.

Cum au reactionat fanii cand au vazut noua silueta cu care se mandreste acum Plusica

Raluca Marina a fost felicitata de fani pentru ca a reusit sa scape de kilogramele in plus si ca a inchis astfel gurile rele ale celor care nu o placeau.

„Esti superba! Te ador”, „Ai slabit! ”, „Pentru cele care o muscau de *** uitati ca a slabit. ”, „Ralucut, cat de bine iti vine aceasta rochita Atitudinea este cheia!”, i-au transmis fanii.

