Kim Clijsters isi ca continua cariera, chiar daca nu se va mai juca tenis in acest an

Belgianca Kim Clijsters a anunţat că îşi va continua a treia parte a carierei de jucătoare, chiar dacă nu se va mai juca tenis în acest an, din cauza pandemiei de coronavirus, informează lesoir.be, potrivit news.ro.

"Voi continua, chiar dacă nu mai jucăm anul acesta. Mi-au lipsit prea mult emoţiile competiţiei şi nu am reuşit să joc decât două turnee", a declarat Clijsters.

Sportiva a rămas în SUA după ce sezonul a fost întrerupt, chiar înainte de începerea turneului de la Indian Wells, în martie.

"Urma să joc turneul Indian Wells. Cum acesta a fost anulat, ne-am întors în casa noastră din New Jersey. Am mers cu bicicleta, am alergat, am improvizat un teren de tenis cu scaune... Am fost alături de copiii mei, inclusiv Jack (n.r. - în vârstă de 6 ani) care întreba pe toată lumea: Este pacat, dar nu putem face nimic. Când am auzit că şcolile urmau să se redeschidă în Belgia şi ştiind că vom fi în carantină timp de două săptămâni, ne-am spus că ne putem întoarce", a afirmat ea.

După ce a câştigat un grand slam, la US Open, în 2005, Clijsters s-a retras prima dată în 2007, pentru a-şi întemeia o familie. Ea a revenit pe teren, în 2009, şi a mai câştigat trei grand slam-uri, de două ori la US Open şi o dată Australian Open, înainte de a se retrage din nou, în 2012.

În acest an, jucătoarea care va împlini 37 de ani la 8 iunie s-a întors din nou pe teren. Înainte ca sezonul să fie întrerupt din cauza pandemiei de coronavirus, ea a evoluat la două turnee, fiind învinsă de învinsă de spaniola Garbine Muguruza, scor 6-2, 7-6 (6), în primul tur, la Dubai, şi de britanica Johanna Konta, scor 6-3, 7-5, la Monterrey, tot în prima manşă.