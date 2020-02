Kim Clijsters, multumita de jocul ei la revenirea pe teren

Jucătoarea belgiană Kim Clijsters, în vârstă de 36 de ani, s-a declarat mulţumită de evoluţia ei la primul meci disputat după şapte ani şi jumătate de pauză, cu spaniola Garbine Muguruza potrivit news.ro

"Am avut o senzaţie plăcută pe teren. Am simţit, hai să nu spun uşurare, ci ritmul pe care îl pot avea. Am simţit că sunt în joc în setul al doilea. Nu e probabil jucătoarea care loveşte cel mai tare, sunt jucătoare care lovesc mingea mai tare. Am simţit că sunt în stare să joc de la egal la egal de pe fundul terenului. Am simţit că un timp am dominat unele puncte... modul în care am putut să revin în setul secund, cu tenisul pe care l-am jucat reprezintă ceva pozitiv. Iau asta cu mine pentru următoarele meciuri", a declarat Clijsters, potrivit Reuters.

"Nu ştiam cum o să joace. Ştiam însă că poate juca încredibil. Şi la un moment dat a evoluat la un nivel incredibil. Sunt sigură că o să devină din ce în ce mai bună şi o să ne pună multe probleme", a spus Muguruza despre adversara ei.

Kim Clijsters a pierdut la revenirea în competiţie, fiind învinsă de Garbine Muguruza, scor 6-2, 7-6 (6).

Meciul s-a disputat în primul tur la turneul de la Dubai, unde principala favorită este Simona Halep.

Muguruza a condus cu 3-0 în setul secund, cu două break-uri, dar Clijsters a reuşit să ducă setul în tie-break, câştigat de spaniolă la 6.

După ce a câştigat un grand slam, la US Open, în 2005, Clijsters s-a retras prima dată în 2007, pentru a-şi întemeia o familie. Ea a revenit pe teren, în 2009, şi a mai câştigat trei grand slam-uri, de două ori la US Open şi o dată Australian Open, înainte de a se retrage din nou, în 2012.

În cariera ei, belgianca a câştigat 41 de turnee şi a fost 20 de săptămâni numărul 1 mondial. Ea are trei copii, o fată, Jada, născută în 2008, şi doi băieţi Jack, născut în 2013 şi Blake, în 2016.

În calitate de fost număr 1 mondial, Kim Clijsters poate beneficia într-un sezon de un număr nelimitat de wild card-uri. Ca să fie înregistrată în clasament, ea trebuie să joace trei turnee şi să câştige cel puţin zece puncte WTA.