Kim Jong Un lanseaza amenintari fara precedent la adresa SUA si Coreea de Sud

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a afirmat miercuri ca rachetele tactice lansate cu o zi inainte de Coreea de Nord reprezinta un avertisment in legatura cu exercitiile militare comune desfasurate de Coreea de Sud si Statele Unite, informeaza agentia Kyodo News, citand presa de stat de la Phenian. Coreea de Nord a lansat marti dimineata doua proiectile despre care se crede ca erau rachete balistice cu raza scurta de actiune, au anuntat autoritatile militare de la Seul. Proiectilele, care au fost lansate marti dimineata din provincia Hwanghae de Sud, aflata in sud-vestul Coreei de Nord, au zburat pe o distanta de aproximativ 450 de kilometri inainte de a se prabusi in Marea de Est (Marea Japoniei, n.red.), a ...