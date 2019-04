Kim Jong-Un, primele declaratii de la summitul cu Vladimir Putin: "RPDC se va proteja pentru orice situatie"

Kim Jong Un si Vladimir Putin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Pacea si securitatea Peninsulei Coreene vor depinde in intregime de atitudinea viitoare a Statelor Unite", aceasta este cea mai importanta declaratie facuta de liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, in timpul summitului cu presedintele Vladimir Putin. Aceasta remarca este perceputa ca o modalitate prin care liderul de la Phenian intentioneaza sa mentina presiunea asupra Washingtonului, pentru ca acesta sa se flexibilizeze si sa accepte solicitarile nord-coreene de reduce a sanctiunilor, in comparatie cu pozitia SUA din timpul summitului de la Hanoi din februarie care a esuat, asa cum a declarat Kim la inceputul acestei luni. Liderul nord-coreean a spus atunci ca va astepta ...