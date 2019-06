Kim Jong-un si-a executat un general aruncandu-l intr-un bazin cu piranha. Metoda, inspirata dintr-un film

Kim Jong un google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar fi executat intr-un mod neobisnuit pe un general acuzat ca planuia o lovitura de stat. Mai exact, generalul a murit dupa ce a fost aruncat intr-un rezervor plin cu pesti piranha, relateaza Daily Mail. Generalul, al carui nume nu a fost divulgat, a fost executat prin ”noua metoda preferata” a dictatorului din Coreea de Nord, inspirata dintr-un film din seria James Bond - ”You Only Live Twice”. Vezi si: Alerta in Coreea de Nord! Kim Jong Un a ordonat executii in masa Rezervorul cu piranha ar fi fost instalat in interiorul resedintei lui Kim din Ryongsong. Acvariul lui Kim ar fi fost umplut cu sute de piranha adusi din Brazilia. Inainte de a f ...