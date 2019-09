Kim Kardashian este DISTRUSA: A aflat ca sufera de o BOALA GRAVA și a izbucnit in lacrimi - VIDEO

Vedeta de reality show americană Kim Kardashian a fost anunțată de medici că ar putea suferi de o boală autoimună, lupus, după ce un test de depistare a anticorpilor a ieșit pozitiv, potrivit CNN.

Premiera celui de-al XVII-lea sezon al reality show-ului "Keeping Up with the Kardashians" a expus câteva dintre problemele recente ale lui Kim Kardashian, informează mediafax.ro.

În vârstă de 38 de ani, actuala soție a cântărețului Kanye West spune că a avut anumite simptome îngrijorătoare, care au determinat-o să facă investigații medicale.

"M-am simțit atât de obosită, am avut stări de greață, iar mâinile mele s-au umflat. Simt, efectiv, că sunt dărâmată", a relatat aceasta, informează mediafax.ro.

Inițial, Kardashian West a speculat că ar putea suferi de artrită reumatoidă, dar a decis să ceară opinia unui medic profesionist.

"Este atât de înfricoșător. A trebuit să merg la medic și să văd ce se întâmplă, pentru că nu pot trăi așa", a afirmat Kardashian.

Medicul ei i-a dat informația neplăcută potrivit căreia testele de sânge au relevat anticorpi asociați bolii lupus și artritei reumatoide, vestea lăsând-o pe vedetă în lacrimi.

Potrivit Clinicii Mayo, lupus este o boală autoimună care apare atunci când sistemul imunitar al unei persoane atacă țesuturile și organele, cauzând inflamații.

Medicul lui Kim Kardashian a încercat să o liniștească pe vedetă, spunându-i că există posibilitatea ca testele să fie eronate.