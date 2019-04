Kim Kardashian iși dorește sa devina avocat

Vedeta de reality show Kim Kardashian își dorește să devină avocat, deși nu are studii superioare, motiv pentru care s-a înscris într-un program de pregătire, care durează patru ani, în cadrul unei firme juridice din San Francisco, SUA, relatează Reuters, potrivit Mediafax.

Compania are un program de pregătire pentru persoanele care nu au studii în domeniu.

Kim Kardashian, care a renunțat la facultate, a afirmat că dorește să susțină examenul de admitere în barou în 2022.

Starul emisiunii "Keeping Up With The Kardashians", difuzată de postul de televiziune american E! Entertainment, spune că a decis să se îndrepte spre domeniul juridic în vara anului trecut, după o vizită la Casa Albă. Atunci, ea l-a convins pe președintele Donald Trump să o elibereze pe Alice Marie Johnson, o femeie în vârstă de 63 de ani care a primit o pedeapsă cu închisoarea pe viață pentru trafic de droguri, în 1996, deși nu avea alte antecedente penale.

În ianuarie, Kim Kardashian a reușit să convingă autoritățile să îi acorde clemență unei femei din statul american Tennessee, ce fusese condamnată în adolescență pentru uciderea unui bărbat care a plătit-o pentru a întreține relații sexuale.

Primul an de pregătire a constat în studierea a trei domenii: dreptul penal, delictele și contractele. "Pentru mine, delictele sunt cele mai neclare, contractele, cele mai plictisitoare, iar dreptul penal îl pot aplica și în somn. Am dat primul examen, am luat 100 de puncte. A fost extrem de ușor pentru mine", a declarat aceasta pentru revista americană Vogue.

Deși vedeta este cunoscută pentru produse cosmetice și pentru reality show-ul în care apare alături de membrii familiei sale, numele Kardashian este celebru și în domeniul legal. Tatăl lui Kim, Robert Kardashian, a fost unul dintre avocații fostului jucător de fotbal american O.J. Simpson. Acesta a fost acuzat, în 1995, de uciderea fostei sale soții și a unui apropiat al acesteia, dar a fost achitat în urma unui proces controversat.

Kim Kardashian este una dintre actriţele de reality show cel mai bine plătite din televiziunea americană. În 2015, Kardashian, care este căsătorită cu rapperul Kanye West, se situa pe primul loc în topul celor mai bine plătite vedete de reality show, cu câștiguri de 53 de milioane de dolari.