Kim Kardashian, nevoita sa le demonstreze internauților cate degete are la picioare

După ce a fost acuzată că ascunde faptul că are șase degete la piciorul stâng, Kim Kardashian a decis să lămurească acest detaliu. Pentru a demonta zvonurile prezente online potrivit cărora are șase degete la piciorul stâng, Kim Kardashian West a postat un videoclip pentru a demonstra că are doar cinci degete la fiecare picior. […]