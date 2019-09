Kim Kardashian, suspecta de o boala autoimuna: “Este atat de infricoșator. A trebuit sa merg la medic…”

Vedeta de reality show americană Kim Kardashian a fost anunțată de medici că ar putea suferi de o boală autoimună, lupus, după ce un test de depistare a anticorpilor a ieșit pozitiv, potrivit CNN. Premiera celui de-al XVII-lea sezon al reality show-ului “Keeping Up with the Kardashians” a expus câteva dintre problemele recente ale lui […]

The post Kim Kardashian, suspectă de o boală autoimună: “Este atât de înfricoșător. A trebuit să merg la medic…” appeared first on Cancan.ro.