Kim Kardashian vrea sa-si schimbe meseria. Va putea profesa de-abia in 2022

Kim Kardashian google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Kim Kardashian a declarat ca a inceput un curs de patru ani la o firma de avocatura din Statele Unite, cu scopul de a deveni avocat in 2022, potrivit BBC. Vedeta de reality tv spune ca a luat decizia de a urma o cariera in avocatura din 2018. Kylie Jenner, idol si etalon de frumusete pentru tot mai multe tinere Anul trecut, ea s-a intalnit cu presedintele Donald Trump si a promovat cu succes campania de eliberare din inchisoare a lui Alice Marie Johnson, in varsta de 63 de ani. Ea a spus ca experienta ei la Casa Alba a facut-o sa ia aceasta decizie. "Casa Alba m-a sunat sa-mi ceara sfatul in privinta schimbarii sistemului de clementa", a declarat Kardashian pentru revista Vogue intr-un ...