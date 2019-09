Kira Hagi a recunoscut cum si-a ales meseria de actrita: ”La 12 ani, tata ne-a asezat si pe mine si pe Ianis la masa… ”

Kira Hagi, care are un debut fabulos in lumea cinematografiei, a marturisit cum si-a ales aceasta meserie, dar si ce rol a avut tatal ei, Gica Hagi, in alegerile ei.

Kira a povestit pentru corinacaragea.ro faptul ca tatal ei, Gica Hagi, si-ar fi dorit ca ea sa faca tenis, insa a ales sa devina actrita. Kira povesteste, de asemenea, ca fostul mare fotbalist din Generatia de Aur isi noteaza tot intr-un carnetel, inclusiv pasii urmati de copiii sai in carierele lor.

”“La 12 ani, tata ne-a asezat pe mine si pe Ianis la masa, si-a luat carnetelul, caci de cand il stiu el noteaza tot in carnetel, si ne-a intrebat ce meserii ne-am ales. Ianis a raspuns pe loc: fotbalist. Eu, blocata…i-am cerut un ragaz de doua saptamani sa ma decid”, a declarat Kira pentru corinacaragea.ro.

Si pentru mama ei, Marilena Hagi, are numai cuvinte frumoase de spus.

“Ea este lumina noastra. Toti gravitam in jurul ei. Are o compasiune enorma si un suflet mare. Mama m-a iubit neconditionat in orice moment al vietii, m-a lasat sa ma exprim liber si nu m-a izolat, nu mi-a zis ca trebuie sa fiu intr-un fel. Asa am prins curajul acesta de a fi eu insami”, a mai povestit Kira in acelasi interviu.

Tanara actrita sustine, de asemenea, ca este dispusa sa riste mult pentru un rol, insa doar daca nu contravine principiilor sale.

”… doar daca nu este impotriva principiilor mele. As slabi, m-as tunde zero sau ce ar fi nevoie, dar fara sa imi afecteteze sanatatea si principiile. Depinde mult de poveste. Sunt in acelasi timp un actor la inceput de drum, nu cred ca trebuie sa am aroganta sa refuz, insa nici nu accept orice daca nu este in concordanta cu principiile mele”.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.